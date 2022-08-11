«Манчестер Сити» может заменить Зинченко одним из ключевых игроков «Атлетико»

Защитник мадридского «Атлетико» Ренан Лоди попал в сферу интересов «Манчестер Сити». По информации от The Daily Telegraph, «горожане» рассматривают бразильца в качестве замены Александру Зинченко, который недавно пополнил ряды лондонского «Арсенала».
При этом ещё неизвестно, согласится ли мадридский «Атлетико» рассматривать вариант с продажей защитника. Среди альтернативных вариантов «Манчестер Сити» также числятся такие футболисты, как Рафаэль Геррейро, Райан Аут Нури и Борна Соса.
Ранее «Манчестер Сити» не смог приобрести у «Брайтона» Марка Кукурелью. 24-летний испанец в конечном итоге оказался в лондонском «Челси».
Оценить новость
Поделиться:
Добавьте
Евро-Футбол в источники
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе: