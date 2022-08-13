Гвардиола – о возможном уходе Бернарду в «Барселону»: «Я в восторге от него, он должен остаться»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассыпался в комплиментах Бернарду Силве на фоне слухов о его переходе в «Барселону».

«Как я уже говорил, я на 100% хочу, чтобы Бернарду остался в «Манчестер Сити» – я в восторге от этого игрока. Одна из причин, почему я тренирую, – это возможность работать с такими футболистами. Все эти годы он был для меня особенной персоной», – заявил испанский наставник «горожан».

«Барселона» претендует на подписание 28-летнего португальца, однако «Манчестер Сити» запрашивает за атакующего полузащитника сумму, которую, по их мнению, каталонцы выплатить не смогут.