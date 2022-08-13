Гвардиола назвал работу Холанна «самой трудной в мире»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о трудностях Эрлинга Холанна.

«Горожане» обыграли «Борнмут» в матче второго тура Премьер-лиги (4:0), однако норвежский нападающий не сумел отличиться голом.

«Самая трудная работа в мире – быть центрфорвардом, когда соперник играет с тремя центральными полузащитниками и тремя центральными защитниками, – приводит послематчевые комментарии испанского тренера журналист Сэм Ли. – У нас в любом случае будут возникать голевые моменты, но на это требуется время. С нашим подбором игроков Холанн обязательно будет получать шансы», – считает Гвардиола.