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Гвардиоле нравится Лоди, но «Манчестер Сити» пугает его сумма отступных

12 Августа 2022 • 10:44 Комментировать
Манчестер Сити
...
Борнмут
1.07 11.00 30.00
13.08 17:00

«Манчестер Сити» пока сомневается в трансфере защитника мадридского «Атлетико» Ренана Лоди. Как сообщает в социальных сетях журналист Маттео Моретто, руководство «горожан» отпугивает наличие в контракте бразильца суммы отступных в размере 120 миллионов евро.

По сведениям источника, «Атлетико» вряд ли согласится отпускать Лоди этим летом, поэтому для осуществления трансфера «Манчестер Сити» будет вынужден заплатить сумму отступных.

Главному тренеру «горожан» Хосепу Гвардиоле очень нравится игрок, но клуб не планирует тратить такие деньги. Ранее «Манчестер Сити» отказался отдавать 60 миллионов евро за Марка Кукурелью, который по итогу перебрался из «Брайтона» в «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Ренан Лоди Трансферы футбола - лето 2022
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