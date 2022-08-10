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«Манчестер Сити» заплатит около 15 млн евро за воспитанника «Барселоны»

10 Августа 2022 • 23:19 Комментировать
Манчестер Сити
...
Борнмут
1.07 11.00 31.00
13.08 17:00

Бельгийский «Андерлехт» согласился продать в «Манчестер Сити» левого защитника Серхио Гомеса.

О приближающемся переходе 21-летнего испанца сообщалось вчера, теперь же клубы достигли полной договорённости по условиям трансфера. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, «горожане» заплатят за Гомеса порядка 15 млн евро. О переходе латераля будет объявлено официально в ближайшее время.

Серхио Гомес с высокой вероятностью останется в расположении Пепа Гвардиолы после прибытия в Манчестер, однако может и отправиться в аренду в испанскую «Жирону», если тренерский штаб «Сити» посчитает, что новичку необходимо набраться опыта для игры на более высоком уровне.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Андерлехт Манчестер Сити Серхио Гомес Трансферы футбола - лето 2022
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