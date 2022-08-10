Полузащитник «Лестера» Чоудури перешёл в «Уотфорд»

«Уотфорд» взял в аренду полузащитника «Лестера» Хамза Чоудури. Об этом сообщил официальный сайт «шершней». Отмечается, что футболист арендован на один сезон с правом выкупа.

24-летний англичанин выступал за главную команду «Лестера» с 2018 года. За это время он принял участие в 83 матчах с учетом всех турниров, в которых смог отметиться двумя забитыми мячами и записал на свой счет две результативные передачи. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость Чоудури составляет четыре миллиона евро.

Напомним, что «Уотфорд» играет во втором по силе английском дивизионе — Чемпионшипе.