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Полузащитник «Лестера» Чоудури перешёл в «Уотфорд»

10 Августа 2022 • 15:39 Комментировать
Уотфорд
...
Бёрнли
2.35 3.25 3.15
12.08 22:00

«Уотфорд» взял в аренду полузащитника «Лестера» Хамза Чоудури. Об этом сообщил официальный сайт «шершней». Отмечается, что футболист арендован на один сезон с правом выкупа.

24-летний англичанин выступал за главную команду «Лестера» с 2018 года. За это время он принял участие в 83 матчах с учетом всех турниров, в которых смог отметиться двумя забитыми мячами и записал на свой счет две результативные передачи. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость Чоудури составляет четыре миллиона евро.

Напомним, что «Уотфорд» играет во втором по силе английском дивизионе — Чемпионшипе.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Уотфорд Хамза Чоудури Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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УОТФОРД БЁРНЛИ
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