«Ноттингем Форест» готов отдать 25 миллионов евро за игрока, который в прошлом сезоне забил 10 голов в АПЛ

«Ноттингем Форест» определился со своей очередной трансферной целью. По информации от журналиста Николо Скиры, клуб ведёт продвинутые переговоры с «Уотфордом» по трансферу нападающего Эммануэля Денниса. По сведениям источника, сумма трансфера оценивается в 25 миллионов евро.
Деннис в своём дебютном сезоне отметился 10 голами в Английской премьер-лиге. Ранее футболист выступал за луганскую «Зарю», где в сезоне-2016/17 отметился 6 голами в УПЛ.
«Уотфорд» вынужден продать Денниса за 25 миллионов евро, так как клуб по итогам прошлого сезона вылетел в Чемпионшип. Сам игрок открыт к переходу в команду из АПЛ.
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