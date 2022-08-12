Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ноттингем Форест» готов отдать 25 миллионов евро за игрока, который в прошлом сезоне забил 10 голов в АПЛ

12 Августа 2022 • 09:39 Комментировать
Уотфорд
...
Бёрнли
2.40 3.25 3.15
Через 10 ч. 57 мин.
«Ноттингем Форест» определился со своей очередной трансферной целью. По информации от журналиста Николо Скиры, клуб ведёт продвинутые переговоры с «Уотфордом» по трансферу нападающего Эммануэля Денниса. По сведениям источника, сумма трансфера оценивается в 25 миллионов евро.

Деннис в своём дебютном сезоне отметился 10 голами в Английской премьер-лиге. Ранее футболист выступал за луганскую «Зарю», где в сезоне-2016/17 отметился 6 голами в УПЛ.

«Уотфорд» вынужден продать Денниса за 25 миллионов евро, так как клуб по итогам прошлого сезона вылетел в Чемпионшип. Сам игрок открыт к переходу в команду из АПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Уотфорд Ноттингем Форест Эммануэль Деннис Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УОТФОРД БЁРНЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Августа
10:51 · Англия. Премьер-лига
Траоре хочет покинуть «Вулверхэмптон», за ним следят два лондонских клуба
10:44 · Англия. Премьер-лига
Гвардиоле нравится Лоди, но «Манчестер Сити» пугает его сумма отступных
10:31 · Англия. Премьер-лига
Дефо вернулся в «Тоттенхэм»
10:10 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» готов продать Фофана, если «Челси» сделает француза самым дорогим защитником в истории
09:52 · Англия. Премьер-лига
Артета – об уходе Обамеянга: «Наши личные отношения не играли роли, решение принял клуб»
09:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Рабио 2
09:39 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» готов отдать 25 миллионов евро за игрока, который в прошлом сезоне забил 10 голов в АПЛ
08:52 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не смог подписать де Йонга 6
08:46 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Челси» мог заменить Левандовски в «Баварии» 1
08:30 · Англия. Премьер-лига
Инс посоветовал «Манчестер Юнайтед», как поступить с Роналду 1
08:14 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» всерьёз нацелен на полузащитника «Ювентуса»
08:08 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» не будет спешить с трансфером нападающего «Манчестер Юнайтед»
03:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» предлагает «Ювентусу» забрать Роналду обратно 2
11 Августа
23:08 · Англия. Премьер-лига
«Он не тянет на уровень «Манчестер Юнайтед» - бывший игрок «Ливерпуля» жёстко раскритиковал Марсьяля
20:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Рома» могут устроить обмен игроками
Все новости
Рекомендуем