«Челси» сейчас ближе к трансферу де Йонга, чем к покупке Фофана

У «Челси» сейчас больше шансов подписать полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, чем защитника «Лестера» Уэсли Фофана. По информации от журналиста Бена Джейкобса, переговоры по трансферу нидерландца находятся на более продвинутой стадии.

Совладелец «Челси» Тодд Бёли уже созванивался с самим де Йонгом, чтобы убедить игрока перебраться на «Стэмфорд Бридж». Тем не менее, полузащитник пока намерен оставаться в «Барселоне».

Фофана, в свою очередь, находится в ожидании очередного предложения «Челси», которого должно достигнуть 90 миллионов евро. Причём не факт, что «Лестер» устроят эти условия.