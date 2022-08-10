Джака считает, что быть футболистом куда труднее, чем многим кажется

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака считает, что некоторые болельщики «канониров» недооценивают труд футболистов.

«Я предлагал клубу раз в неделю допускать на тренировки болельщиков. Готовясь к матчам, мы не тратим время впустую, – рассказывает швейцарец в интервью Express. – Мы работаем больше, чем думают многие. Некоторые игроки, включая меня, не могут уснуть после поражений. Никто этого не видит, и это печально. Люди говорят, что ты отбываешь номер, не зная всех деталей. Я бы хотел, чтобы болельщики посещали тренировки, но в Англии с этим сложно. В Германии всё иначе – там на игроков смотрят тысячи болельщиков каждый день», – заявил Джака.