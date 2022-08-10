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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джака считает, что быть футболистом куда труднее, чем многим кажется

10 Августа 2022 • 01:24 Комментировать
Арсенал
...
Лестер
1.47 4.50 6.70
13.08 17:00

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака считает, что некоторые болельщики «канониров» недооценивают труд футболистов.

«Я предлагал клубу раз в неделю допускать на тренировки болельщиков. Готовясь к матчам, мы не тратим время впустую, – рассказывает швейцарец в интервью Express. – Мы работаем больше, чем думают многие. Некоторые игроки, включая меня, не могут уснуть после поражений. Никто этого не видит, и это печально. Люди говорят, что ты отбываешь номер, не зная всех деталей. Я бы хотел, чтобы болельщики посещали тренировки, но в Англии с этим сложно. В Германии всё иначе – там на игроков смотрят тысячи болельщиков каждый день», – заявил Джака.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Гранит Джака
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АРСЕНАЛ ЛЕСТЕР
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