На Мари появился ещё один претендент из Серии А

Переход защитника лондонского «Арсенала» Пабло Мари в «Монцу» может сорваться. По информации от журналиста Николо Скиры, испанца теперь также хочет заполучить «Верона». Отмечается, что если «Монца» заинтересована только в аренде, «Верона» готова провернуть полноценный трансфер уже сейчас.

По сведениям источника, решение должно быть принято в ближайшее время. Сам Мари хотел бы продолжить карьеру именно в итальянской Серии А, где в прошлом сезоне выступал в аренде за «Удинезе».

Напомним, что Мари ранее также выступал за «Манчестер Сити», где и познакомился с нынешнем тренером «Арсенала» Микелем Артетой.