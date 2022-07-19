«Арсенал» верит в подписание Пакета

Лондонский «Арсенал» настроен оптимистично относительно возможного трансфера полузащитника «Лиона» Лукаса Пакета, сообщает журналист Экрем Конур.

Ранее сообщалось, о том, что французский клуб хочет заработать на продаже 24-летнего бразильца 80 миллионов евро.

Действующее соглашение Пакета с «Лионом» рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 35 миллионов евро.

В минувшем сезоне полузащитник провёл в составе своей команды 43 матча, забив 11 голов и отдав семь результативных передач.