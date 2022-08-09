Агенты Бельерина сегодня попытаются разорвать контракт клиента с «Арсеналом»

Лондонский «Арсенал» и защитник Эктор Бельерин в скором времени могут прекратить сотрудничество. По информации от журналиста Фабрицио Романо, агенты футболиста находятся в Лондоне, где готовятся сегодня провести переговоры с «канонирами» о расторжении контракта.
Напомним, что Бельерин провёл прошлый сезон на правах аренды за испанский «Бетис». В данный момент футболист делает всё возможное для того, чтобы разорвать контракт с «Арсеналом» и бесплатно вернуться в команду Мануэля Пеллегрини.
Ранее «зелёно-чёрные» не смогли найти денег на полноценный выкуп Бельерина из «Арсенала».
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