Агенты Бельерина сегодня попытаются разорвать контракт клиента с «Арсеналом»

Лондонский «Арсенал» и защитник Эктор Бельерин в скором времени могут прекратить сотрудничество. По информации от журналиста Фабрицио Романо, агенты футболиста находятся в Лондоне, где готовятся сегодня провести переговоры с «канонирами» о расторжении контракта.

Напомним, что Бельерин провёл прошлый сезон на правах аренды за испанский «Бетис». В данный момент футболист делает всё возможное для того, чтобы разорвать контракт с «Арсеналом» и бесплатно вернуться в команду Мануэля Пеллегрини.

Ранее «зелёно-чёрные» не смогли найти денег на полноценный выкуп Бельерина из «Арсенала».