«Лестер» может усилиться форвардом «Ниццы»

«Лестер» проявляет интерес к нападающему «Ниццы» Касперу Дольбергу, сообщает Media Foot.

По информации источника, руководство английского клуба готовит официальное предложение о покупке 24-летнего датчанина, чей контракт с «Ниццей» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 17 миллионов евро.

В минувшем сезоне Дольберг провёл в составе своей нынешней команды 30 матчей, отметившись семью голами и двумя результативными передачами. Ранее он выступал за амстердамский «Аякс».