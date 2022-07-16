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«Лестер» может усилиться форвардом «Ниццы»

16 Июля 2022 • 10:19 Комментировать
Тулуза
...
Ницца
2.85 3.50 2.40
07.08 14:00

«Лестер» проявляет интерес к нападающему «Ниццы» Касперу Дольбергу, сообщает Media Foot.

По информации источника, руководство английского клуба готовит официальное предложение о покупке 24-летнего датчанина, чей контракт с «Ниццей» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 17 миллионов евро.

В минувшем сезоне Дольберг провёл в составе своей нынешней команды 30 матчей, отметившись семью голами и двумя результативными передачами. Ранее он выступал за амстердамский «Аякс».

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Лестер Каспер Дольберг Трансферы футбола - лето 2022
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