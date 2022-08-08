Агенты Бельерина вновь попытаются убедить «Арсенал» отпустить клиента в «Бетис»

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин по-прежнему хочет вернуться в «Бетис», где выступал в прошлом сезоне на правах аренды. Ранее «канониры» не отпустили футболиста обратно в команду Мануэля Пеллегрини, так как «зелёно-белые» не смогли удовлетворить их финансовые запросы.

Агенты Бельерина вылетели в Лондон, чтобы провести с «Арсеналом» очередной раунд переговоров. Представители испанца хотят заставить «канониров» отпустить игрока как можно дешевле. В то же время «Бетис» наблюдает за ситуацией и ждёт, когда Эктор станет доступен по приемлемой цене.

В прошлом сезоне Бельерин отметился двумя ассистами в 23 матчах чемпионата Испании.