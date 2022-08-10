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Фофана настаивает на трансфере в «Челси», «Лестер» требует более 100 млн евро

10 Августа 2022 • 21:24 Комментировать
Арсенал
...
Лестер
1.45 4.50 6.70
13.08 17:00

Центральный защитник «Лестера» Уэсли Фофана хотел бы сменить клуб этим летом.

Лондонцам необходим новый центральный защитник, и 21-летний лидер «Лестера» – главная цель клуба. Трансфер осложняется нежеланием «лис» расставаться с французом. «Челси» готов предложить за Фофана порядка 90 млн евро, но «Лестер» требует ещё больше – около 100 млн. По информации Daily Mail, сам игрок польщён интересом «Челси» и настаивает на переходе в стан лондонского гранда.

Уэсли Фофана провёл 51 матч за «Лестер» во всех соревнованиях. Стоимость центрбека оценивается порталом Transfermarkt в 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лестер Уэсли Фофана Трансферы футбола - лето 2022
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АРСЕНАЛ ЛЕСТЕР
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