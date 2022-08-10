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Фабрегас рассказал, как в 17 лет швырнул куском пиццы в Фергюсона

10 Августа 2022 • 19:28 Комментировать
Арсенал
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Лестер
1.45 4.50 6.70
13.08 17:00

Испанский полузащитник Сеск Фабрегас появился в «Арсенале» в 2003 году, и сразу же стал одним из лидеров команды, несмотря на возраст. Уже через год он оказался автором весьма интересного эпизода, это случилось в 2004-м году после того, как «Арсенал» проиграл в одном из матчей «Манчестер Юнайтед». Из-за этого после игры вспыхнула ссора между игроками - прямо в туннеле, ведущем к раздевалкам.

- Я в том матче не играл, а потому попал в туннель одним из первых. В руках у меня был кусок пиццы. Когда все началось, я швырнул его в сторону игроков «МЮ». Я не метил в кого-то особо, они все были в куче. Потом я узнал, что попал в Алекса Фергюсона. Я извинялся тогда, готов извиниться и сейчас. Я не сделал это намеренно, - рассказал Фабрегас в интервью BeINSport.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Сеск Фабрегас
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АРСЕНАЛ ЛЕСТЕР
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