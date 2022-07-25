Хави хочет вернуть в «Барселону» Месси

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес жаждет вернуть в команду Лионеля Месси, который покинул клуб в августе прошлого года в направлении «ПСЖ». Хави уже говорил на эту тему с президентом каталонского суперклуба Жоаном Лапортой. Мнение президента Sport.es, к сожалению, не сообщает.

Надо заметить, что контракт Месси с «ПСЖ» действует до лета 2023 года, при этом он еще может быть продлен на год при желании сторон. В то же время Хави, его бывший соратник на поле, строит в «Барселоне» именно ту команду и тот футбол, который нравится Лионелю - и это важный аргумент для аргентинского суперфорварда.