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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави хочет вернуть в «Барселону» Месси

25 Июля 2022 • 00:03 Комментировать
Барселона
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Райо Вальекано
1.25 6.10 11.50
13.08 22:00

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес жаждет вернуть в команду Лионеля Месси, который покинул клуб в августе прошлого года в направлении «ПСЖ». Хави уже говорил на эту тему с президентом каталонского суперклуба Жоаном Лапортой. Мнение президента Sport.es, к сожалению, не сообщает.

Надо заметить, что контракт Месси с «ПСЖ» действует до лета 2023 года, при этом он еще может быть продлен на год при желании сторон. В то же время Хави, его бывший соратник на поле, строит в «Барселоне» именно ту команду и тот футбол, который нравится Лионелю - и это важный аргумент для аргентинского суперфорварда.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Хави Эрнандес
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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