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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гави: «Болельщики «Барселоны» должны быть очень довольны»

02 Августа 2022 • 23:35 Комментировать
Барселона
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Райо Вальекано
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13.08 22:00

Полузащитник «Барселоны» Гави считает, что клуб движется в правильном направлении.

17-летний хавбек высоко оценивает работу «Барселоны» на трансферном рынке этим летом.

«Мне очень приятно видеть то, в каком направлении развивается клуб. У нас подбирается отличная команда, что определённо должно радовать наших болельщиков. Это даёт повод для оптимистичного настроя, и мы собираемся выкладываться полностью в каждом матче», – цитирует журналист Мигель Бласкес юного испанца.

С момента открытия трансферного окна состав «Барселоны» пополнили Рафинья Диас, Роберт Левандовски, Жюль Кунде, Андреас Кристенсен и Франк Кесси.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гави
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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