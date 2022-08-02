Гави: «Болельщики «Барселоны» должны быть очень довольны»

Полузащитник «Барселоны» Гави считает, что клуб движется в правильном направлении.

17-летний хавбек высоко оценивает работу «Барселоны» на трансферном рынке этим летом.

«Мне очень приятно видеть то, в каком направлении развивается клуб. У нас подбирается отличная команда, что определённо должно радовать наших болельщиков. Это даёт повод для оптимистичного настроя, и мы собираемся выкладываться полностью в каждом матче», – цитирует журналист Мигель Бласкес юного испанца.

С момента открытия трансферного окна состав «Барселоны» пополнили Рафинья Диас, Роберт Левандовски, Жюль Кунде, Андреас Кристенсен и Франк Кесси.