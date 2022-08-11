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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» пока зарегистрировала на сезон 17 игроков – новичков нет в списке

11 Августа 2022 • 18:46 Комментировать (2)
Барселона
...
Райо Вальекано
1.20 6.80 14.00
13.08 22:00

На текущую минуту «Барселона» зарегистрировала на сезон Ла Лиги 17 игроков. В настоящий момент в этом списке нет ни одного летнего новичка клуба, о чём рассказывает испанский Sport.

«Барселона» заявила таких игроков: тер Штеген (игровой номер 1),  Дест (2), Пике (3), Араухо (4), Альба (18), Гарсия (24), Юмтити (без номера), Бускетс (5), Педри (8), Пьянич (16), де Йонг (21), Нико (без номера), Торрес (11), Фати (10), Депай (14), Обамеянг (17), Брайтвайт (без номера).

Помимо новичков, «Барселона» пока не зарегистрировала Усмана Дембеле и Серхи Роберто, заключивших новые контракты с клубом.

Первый матч чемпионата «Барселона» проведёт уже 13 августа – против «Райо Вальекано».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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