Тухель прокомментировал интерес «Челси» к Обамеянгу

Тренер «Челси» Томас Тухель ответил на вопрос журналистов о возможном трансфере нападающего каталонской «Барселоны» Пьера-Эмерика Обамеянга. Напомним, что габонец ранее выступал под руководством Тухеля в дортмундской «Боруссии».

«Я не собираюсь публично это комментировать. Могу сказать лишь одно, мы действительно разговариваем с некоторыми игроками, но есть слухи, которые являются лишь пустыми спекуляциями», – заявил Тухель на пресс-конференции.

Обамеянг присоединился к «Барселоне» в конце января, но за короткий срок смог стать лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне. Ранее нападающий выступал в АПЛ за «Арсенал».