Де Йонг окончательно отказал «МЮ»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг окончательно отказался переходить в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает в социальных сетях журналист Фернандо Поло.

Теперь футболист с большой долей вероятности присоединится к лондонскому «Челси». Частью сделки может стать защитник «синих» Маркос Алонсо, который является одной из целей «Барселоны» на это трансферное окно.

Убедить де Йонга перейти в «Манчестер Юнайтед» не помог даже бывший тренер игрока в лице Эрика тен Хага. Нидерландец объяснил своё решение тем, что хочет выступать в Лиге чемпионов.

Напомним, де Йонг перешёл в «Барселону» летом 2019 года из амстердамского «Аякса».