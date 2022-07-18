Решающей для Левандовски оказалась встреча с Хави на Ибице

Польский форвард Роберт Левандовски присоединится к «Барселоне» после восьми лет выступлений в «Баварии», в ходе которых ему не аз приходилось огорчать «Барсу» (в том числе и в приснопамятном матче 8:2). Слухи об этом ходили давно, но «Бавария» не соглашалась отпускать Роберта.

Как признался сам 34-летний поляк, решающей для него стала встреча с главным тренером каталонского суперклуба Хави Эрнандесом на Ибице.

- На самом деле это была случайная встреча. Но у нас сразу же получился диалог. Он сказал, что будем работать вместе. Он знает, как вернуть клуб на вершины, - цитирует Левандовски издание Bild.

Свой первый матч в новом сезоне испанского чемпионата «Барселона» проведет 13 августа против «Райо Вальекано».