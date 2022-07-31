«Барселона» назвала цену Депая, «Ювентус» настаивает на аренде

«Ювентус» и «Барселона» обсуждают потенциальный переезд Мемфиса Депая в Турин.

Голландский нападающий не будет рассматриваться в качестве игрока основы после прихода в «Барселону» звёздных новичков, и клуб рассчитывает на его уход этим летом. Каталонцы оценивают 28-летнего футболиста в 15-20 млн, но истекающий следующим летом контракт может вынудить пойти на уступки. «Ювентус» в свою очередь предпочитает оформить аренду форварда с возможностью последующего выкупа, докладывают итальянские СМИ. В настоящий момент стороны далеки от договорённости, но сделка не выглядит бесперспективной.

Мемфис Депай пополнил состав «Барселоны» прошлым летом, перебравшись из «Лиона» свободным агентом. На его счету 13 голов в 37 матчах за «сине-гранатовых».