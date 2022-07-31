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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» назвала цену Депая, «Ювентус» настаивает на аренде

31 Июля 2022 • 01:34 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.25 6.10 12.00
13.08 22:00

«Ювентус» и «Барселона» обсуждают потенциальный переезд Мемфиса Депая в Турин.

Голландский нападающий не будет рассматриваться в качестве игрока основы после прихода в «Барселону» звёздных новичков, и клуб рассчитывает на его уход этим летом. Каталонцы оценивают 28-летнего футболиста в 15-20 млн, но истекающий следующим летом контракт может вынудить пойти на уступки. «Ювентус» в свою очередь предпочитает оформить аренду форварда с возможностью последующего выкупа, докладывают итальянские СМИ. В настоящий момент стороны далеки от договорённости, но сделка не выглядит бесперспективной.

Мемфис Депай пополнил состав «Барселоны» прошлым летом, перебравшись из «Лиона» свободным агентом. На его счету 13 голов в 37 матчах за «сине-гранатовых».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Мемфис Депай Трансферы футбола - лето 2022
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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