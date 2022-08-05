Дани Алвес: «Я не обижен на «Барселону»

Экс-игрок «Барселоны» Дани Алвес, недавно перешедший в мексиканский «Пумас», высказался о прощании с каталонским клубом.

39-летний защитник надеялся продлить истекающий контракт с «сине-гранатовыми», но получил отказ. В июле бразильский ветеран на правах свободного агента перебрался в коллектив из Мексики.

«Я не держу обиды на «Барселону». Да, я бы предпочёл, чтобы клуб сообщил мне о своём нежелании продлевать контракт чуть раньше, но я всё равно благодарен Хави и Лапорте», – заявил Алвес, которого цитирует журналист Виктор Наварро.

После возвращения на «Камп Ноу» в ноябре 2021 года опытный фулбек провёл 14 матчей за «Барселону», отметившись одним голом и тремя ассистами.