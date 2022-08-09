Йорди Кройф получит новую работу в «Барселоне»

Бывший футболист «Барселоны» Йорди Кройф, который выступал за команду в бытность его отцом Йоханом Кройфом тренером «блауграны», получит новую работу в каталонском суперклубе.

Доселе Йорди был обозначен в структуре команды как техсекретарь, но сейчас, как сообщает испанское издание Sport, получит должность спортивного директора и будет помогать Матеу Алемани.

В этом качестве он будет заниматься спортивными вопросами, в то время как на Алемани будут возложены дипломатические функции по переговорам.

Чемпионат Испании начнется для «Барселоны» 13 августа, команда сыграет в домашней игре с «Райо Вальекано».