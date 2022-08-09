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Чемпионат Испании. Ла Лига

Йорди Кройф получит новую работу в «Барселоне»

09 Августа 2022 • 23:31 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.19 7.00 15.00
13.08 22:00

Бывший футболист «Барселоны» Йорди Кройф, который выступал за команду в бытность его отцом Йоханом Кройфом тренером «блауграны», получит новую работу в каталонском суперклубе.

Доселе Йорди был обозначен в структуре команды как техсекретарь, но сейчас, как сообщает испанское издание Sport, получит должность спортивного директора и будет помогать Матеу Алемани.

В этом качестве он будет заниматься спортивными вопросами, в то время как на Алемани будут возложены дипломатические функции по переговорам.

Чемпионат Испании начнется для «Барселоны» 13 августа, команда сыграет в домашней игре с «Райо Вальекано».  

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Барселона Йорди Кройф
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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