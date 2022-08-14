Хави ответил на вопрос о непопадании Френки де Йонга в стартовый состав на матч первого тура

Хави Эрнандес не включил полузащитника Френки де Йонга в стартовый состав команды на матч первого тура Ла Лиги против «Райо Вальекано».

Голландец вышел на поле на 60-й минуте, заменив Гави. Поединок завершился безголевой ничьей, явно не устроившей хозяев «Камп Ноу».

После матча у Хави спросили, не решил ли тренер сделать де Йонга запасным игроком: «Де Йонг – не игрок запаса. Он важен для нас, о чём я уже неоднократно говорил. Не знаю, что произойдёт, но если он останется, то продолжит играть ключевую роль в «Барселоне», – ответил наставник каталонцев.

Слухи связывают Френки де Йонга с возможным переходом в «Челси» или «Манчестер Юнайтед».