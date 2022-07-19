«Барселона» хочет ускорить подписание Аспиликуэты

«Барселона» и «Челси» продолжают обсуждать условия перехода Сесара Аспиликуэты.

Клубы запланировали новый этап переговоров по трансферу 32-летнего испанца. «Барселона» твёрдо намерена завершить подписание и надеется закрыть сделку как можно раньше, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Сам испанец в свою очередь согласовал двухлетний контракт с «сине-гранатовыми» ещё в начале весны, поэтому в настоящий момент просто ждёт исхода переговоров между клубами.

Действующее соглашение Сесара Аспиликуэты с «Челси» истекает в следующем году. В минувшем сезоне капитан лондонцев провёл 47 матчей, в которых забил три гола и трижды ассистировал.