Пуч должен определиться со своим будущим в ближайшие дни

Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч раздумывает над предложением от американского «Лос-Анджелес Гэлакси».

22-летний хавбек попал в список игроков, не входящих в дальнейшие планы тренерского штаба «Барселоны». Руководство «сине-гранатовых» готово расстаться с некогда подающим большие надежды воспитанником уже этим летом. Как информирует Mundo Deportivo, у Пуча есть конкретное предложение от «Лос-Анджелес Гэлакси», представляющего МЛС. Испанец должен дать ответ в течение нескольких дней.

Рики Пуч провёл 56 матчей за первую команду «Барселоны», записав в свой актив два гола и три результативные передачи. Согласно оценке Transfermarkt, стоимость игрока составляет 7 млн евро.