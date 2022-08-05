Тухель хочет видеть Обамеянга в «Челси», но «Барселона» предпочитает расстаться с другим нападающим

Главный тренер «Челси» Томас Тухель лично заинтересован в подписании форварда «Барселоны» Пьер-Эмерика Обамеянга.

Лондонский клуб занимается поисками центрального нападающего, и с недавних пор одной из главных целей «синих» стал габонский футболист «Барселоны». Видеть Обамеянга в своей команде хотел бы лично Томас Тухель, докладывает журналист Флориан Плеттенберг. Однако «сине-гранатовые» не планируют расставаться с игроком этим летом, предпочитая вместо этого отпустить Мемфиса Депая, который не вписывается в планы Хави Эрнандеса на предстоящую кампанию.

Пьер-Эмерик Обамеянг долгое время выступал в Англии за «Арсенал», в составе которого отметился 92 голами в 163 матчах.