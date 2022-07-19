«Челси» и «Барселона» согласовали стоимость трансфера Аспиликуэты

«Барселоне» удалось договориться с «Челси» об условиях перехода защитника Сесара Аспиликуэты.

Капитан «синих» ещё в марте устно согласовал контракт с «Барселоной», рассчитанный на два года. Переговоры между клубами проходили гораздо труднее, но, в конце концов, стороны смогли договориться. Как информирует издание Sport, «Челси» согласился отпустить Аспиликуэту в «Барселону» за 4-5 млн евро. О трансфере может быть объявлено уже в ближайшее время.

Испанский защитник, способный сыграть как на фланге, так и в центре, выступает за «Челси» на протяжении десяти лет. На счету 32-летнего игрока чуть менее пятисот матчей в составе лондонцев.