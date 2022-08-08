«Райо Вальекано» прорабатывает вариант с арендой Нико Гонсалеса

Полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес по-прежнему пребывает в сомнениях - даже в прошлом сезоне он не всегда появлялся в стартовом составе команды, а сейчас, с появлением в клубе Франка Кесси, его шансы на место на поле скукожились. И, хотя «Барселона» расставаться окончательно с Нико Гонсалесом не хочет, есть вариант, что его все-таки отдадут в аренду.

Например, услугами полузащитника очень активно интересуется «Райо Вальекано». Стороны уже ведут переговоры, сообщает издание Marca, но «Барселона» уже дала понять, что пункта о возможном или обязательном выкупе в договоре нет и не будет. Это только аренда на год, после которой «Барселона» хотела бы вернуть игрока обратно.