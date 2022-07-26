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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» приняли решение по Пьяничу

26 Июля 2022 • 21:26 Комментировать
Барселона
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Райо Вальекано
1.25 6.10 12.00
13.08 22:00

По данным источника, «Барселона» уже определилась с будущим полузащитника Миралема Пьянича.

Руководство «Барселоны» запланировало встречу с боснийцем по итогам предсезонного турне по США. В рамках обсуждения представители каталонского клуба сообщат 32-летнему игроку, что тот не получит желаемого объёма игрового времени и должен уйти до закрытия трансферного окна, если появится такая возможность, информирует журналист Тони Хуанмарти.

Контракт Миралема Пьянича с «Барселоной» рассчитан ещё на два года. В прошедшем сезоне хавбек защищал цвета турецкого «Бешикташа» на правах аренды, отыграв 26 поединков и отметившись четырьмя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Миралем Пьянич
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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