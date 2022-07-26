В «Барселоне» приняли решение по Пьяничу

По данным источника, «Барселона» уже определилась с будущим полузащитника Миралема Пьянича.

Руководство «Барселоны» запланировало встречу с боснийцем по итогам предсезонного турне по США. В рамках обсуждения представители каталонского клуба сообщат 32-летнему игроку, что тот не получит желаемого объёма игрового времени и должен уйти до закрытия трансферного окна, если появится такая возможность, информирует журналист Тони Хуанмарти.

Контракт Миралема Пьянича с «Барселоной» рассчитан ещё на два года. В прошедшем сезоне хавбек защищал цвета турецкого «Бешикташа» на правах аренды, отыграв 26 поединков и отметившись четырьмя ассистами.