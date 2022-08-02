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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике принял требования Хави и готов сражаться за место в составе

02 Августа 2022 • 14:15 Комментировать
Барселона
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Райо Вальекано
1.23 6.30 12.50
13.08 22:00

После долгих лет в основе «Барселоны» в качестве ветерана клуба, познавшего с ним вкус всех триумфов, Херард Пике был разжалован наставником команды Хави Эрнандесом.

Накануне нового сезона Хави уведомил Пике о том, что ему больше не гарантировано место в основном составе в качестве одного из двоих центральных защитников. Хави счел, что Пике надо бороться за свое место и доказывать это не упоминаниями о своих былых успехах, а конкуренцией с другими игроками.

«Можете пригласить кого угодно, он будет тут резервистом при мне», - ответил тогда Хави и Лапорте защитник. И вот в «Барселоне» собралась неплохая компания - Андреас Кристенсен и Жюль Кунде, помимо уже хорошо знакомого Пике уругвайца Рональда Араухо. И справится ли Пике с такой конкуренцией - одна из главных загадок начинающегося сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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