Пике принял требования Хави и готов сражаться за место в составе

После долгих лет в основе «Барселоны» в качестве ветерана клуба, познавшего с ним вкус всех триумфов, Херард Пике был разжалован наставником команды Хави Эрнандесом.

Накануне нового сезона Хави уведомил Пике о том, что ему больше не гарантировано место в основном составе в качестве одного из двоих центральных защитников. Хави счел, что Пике надо бороться за свое место и доказывать это не упоминаниями о своих былых успехах, а конкуренцией с другими игроками.

«Можете пригласить кого угодно, он будет тут резервистом при мне», - ответил тогда Хави и Лапорте защитник. И вот в «Барселоне» собралась неплохая компания - Андреас Кристенсен и Жюль Кунде, помимо уже хорошо знакомого Пике уругвайца Рональда Араухо. И справится ли Пике с такой конкуренцией - одна из главных загадок начинающегося сезона.