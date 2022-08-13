Левандовски рассказал, о чём говорил с Мане перед уходом в «Барселону»

Новичок «Барселоны» Роберт Левандовски поделился деталями разговора с Садио Мане.

Сенегалец перебрался в «Баварию» этим летом из «Ливерпуля», а поляк в это же время готовился к переходу в «Барселону». Игроки совсем недолго были одноклубниками, но успели провести беседу.

«Мы с Мане долго разговаривали, – рассказывает Левандовски в интервью SPORT1. – Он сказал, что понимает меня в сложившейся ситуации – чуть раньше он находился в аналогичном положении. Я всего на несколько лет старше, и у меня есть семья. Садио определённо понял меня», – заявил польский форвард, купленный «Барселоной» за 45 млн евро.