Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски рассказал, о чём говорил с Мане перед уходом в «Барселону»

13 Августа 2022 • 20:41 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.23 6.50 12.50
Через 0 ч. 46 мин.

Новичок «Барселоны» Роберт Левандовски поделился деталями разговора с Садио Мане.

Сенегалец перебрался в «Баварию» этим летом из «Ливерпуля», а поляк в это же время готовился к переходу в «Барселону». Игроки совсем недолго были одноклубниками, но успели провести беседу.

«Мы с Мане долго разговаривали, – рассказывает Левандовски в интервью SPORT1. – Он сказал, что понимает меня в сложившейся ситуации – чуть раньше он находился в аналогичном положении. Я всего на несколько лет старше, и у меня есть семья. Садио определённо понял меня», – заявил польский форвард, купленный «Барселоной» за 45 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски Садио Мане
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Герта 1:1 Айнтрахт Фр 3.10 3.55 2.25
окончен РБ Лейпциг 2:2 Кёльн
окончен Хоффенхайм 3:2 Бохум 1.60 4.40 4.90
окончен Вердер 2:2 Штуттгарт 2.30 3.65 3.00
окончен Байер Л 1:2 Аугсбург 1.30 5.80 9.00
Идет 79 минута Шальке 04 1:2 Боруссия М 3.15 3.75 2.15
14.08  16:30 Майнц ... Унион Берлин
14.08  18:30 Бавария ... Вольфсбург 1.15 8.50 16.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Августа
21:02 · Германия. 2-я бундеслига
«Гамбург» установил клубный рекорд
20:51 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Де Брёйне был лучшим игроком Бундеслиги, когда я работал в «Баварии»
20:41 · Германия. Бундеслига
Левандовски рассказал, о чём говорил с Мане перед уходом в «Барселону»
18:37 · Германия. Бундеслига
«Байер» неожиданно уступил «Аугсбургу»
18:35 · Германия. Бундеслига
«Вердер» чудом ушёл от поражения в матче со «Штуттгартом»
18:32 · Германия. Бундеслига
«Герта» Шварца не смогла обыграть «Айнтрахт»
18:28 · Германия. Бундеслига
«Хоффенхайм» одолел «Бохум», пропустив два быстрых гола
18:27 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» Тедеско в меньшинстве едва не одолел «Кёльн»
17:29 · Германия. Бундеслига
​Вернер вернулся в «РБ Лейпциг» и сразу же забил
17:08 · Германия. Бундеслига
​Лунёв пропустил и в третьем матче за «Байер»
14:21 · Германия. Бундеслига
Де Лихт: «В прошлом сезоне я потерял уверенность»
13:12 · Германия. Бундеслига
Де Лихт: «Я провёл отличное время в «Ювентусе», но в «Баварии» играют в совершенно другой футбол»
13:02 · Англия. Премьер-лига
Рангник – о возможном переходе Калайджича в «МЮ»: «Если он останется в «Штуттгарте», его развитие не остановится»
10:46 · Германия. Бундеслига
Мбаппе: «Топ-3 игрока прошлого сезона? Я, Бензема и Мане» 3
08:44 · Германия. Бундеслига
«Интер» хочет бесплатно подписать защитника «Боруссии»
Все новости
Рекомендуем