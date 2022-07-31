Тер Штеген излучает безудержный оптимизм накануне нового сезона

Немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген испытывает чувство оптимизма накануне нового сезона после того, как в последние годы «Барселона» не была на высоте. Каталонцы провели хорошую трансферную кампанию, усилили команду, и теперь в «Барселоне» готовы сражаться за привычные для клуба трофеи - как на национальном, так и на международном уровне.

- Мы возвращаем наш привычный менталитет. Наша команда может сражаться за все трофеи. Мы усилили состав, такие игроки, как Левандовски, способны решить исход матча. Новые игроки очень помогут нам, - цитирует тер Штегена испанское издание Sport.es.