Кунде подтвердил переход в «Барселону» и поприветствовал фанов

Еще одно впечатляющее усиление для «Барселоны» - ряды каталонского суперклуба пополнил 23-летний французский защитник Жюль Кунде. Он перейдет путем, который уже хорошо протоптан другими игроками «Севильи» - Дани Алвесом, к примеру, или Иваном Ракитичем. Кунде уже находится в Барселоне, он пытается установить положительный контакт с местной публикой.

- Доброй ночи, Кулес! Я взволнован и готов к новой главе своей карьеры! - написал защитник в социальной сети.

Свой первый матч в новом чемпионате испанской Ла Лиги «Барселона» проведет у себя дома 13 августа против «Райо Вальекано».