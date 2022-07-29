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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кунде подтвердил переход в «Барселону» и поприветствовал фанов

29 Июля 2022 • 02:48 Комментировать
Барселона
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Райо Вальекано
1.25 6.10 12.00
13.08 22:00

Еще одно впечатляющее усиление для «Барселоны» - ряды каталонского суперклуба пополнил 23-летний французский защитник Жюль Кунде. Он перейдет путем, который уже хорошо протоптан другими игроками «Севильи» - Дани Алвесом, к примеру, или Иваном Ракитичем. Кунде уже находится в Барселоне, он пытается установить положительный контакт с местной публикой.

- Доброй ночи, Кулес! Я взволнован и готов к новой главе своей карьеры! - написал защитник в социальной сети.

Свой первый матч в новом чемпионате испанской Ла Лиги «Барселона» проведет у себя дома 13 августа против «Райо Вальекано».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жюль Кунде Трансферы футбола - лето 2022
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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