Клуб АПЛ ведёт переговоры с «Барселоной» по трансферу голкипера Нето

Голкипер «Барселоны» Нето может продолжить карьеру в Англии.

«Борнмут», вернувшийся в Премьер-лигу по итогам прошедшего сезона, планирует усилить вратарскую линию. По информации журналиста Маттео Моретто, «вишни» уже начали переговоры с «Барселоной» по трансферу Нето. Главная трудность в сделке – зарплата бразильца, однако оба клуба надеются на успешный исход обсуждений и работают над решением, которое устроит все стороны.

Нето пополнил ряды «Барселоны» летом 2019 года, перебравшись из «Валенсии» за 26 млн евро. 33-летний страж ворот провёл 21 матч за «сине-гранатовых», пропустив 20 голов.