Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клуб АПЛ ведёт переговоры с «Барселоной» по трансферу голкипера Нето

02 Августа 2022 • 21:35 Комментировать
Борнмут
...
Астон Вилла
3.75 3.50 2.00
06.08 17:00

Голкипер «Барселоны» Нето может продолжить карьеру в Англии.

«Борнмут», вернувшийся в Премьер-лигу по итогам прошедшего сезона, планирует усилить вратарскую линию. По информации журналиста Маттео Моретто, «вишни» уже начали переговоры с «Барселоной» по трансферу Нето. Главная трудность в сделке – зарплата бразильца, однако оба клуба надеются на успешный исход обсуждений и работают над решением, которое устроит все стороны.

Нето пополнил ряды «Барселоны» летом 2019 года, перебравшись из «Валенсии» за 26 млн евро. 33-летний страж ворот провёл 21 матч за «сине-гранатовых», пропустив 20 голов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Борнмут Норберто Нето Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРНМУТ АСТОН ВИЛЛА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Августа
22:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» подписал контракт с американским голкипером официально
21:35 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ ведёт переговоры с «Барселоной» по трансферу голкипера Нето
21:02 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд назвал главного фаворита нового сезона АПЛ
20:49 · Англия. Премьер-лига
В «МЮ» снова уверены в переходе Френки де Йонга
20:12 · Англия. Премьер-лига
«Челси» объявил о подписании полузащитника «Астон Виллы»
19:46 · Англия. Премьер-лига
Зелиньски принял решение не переходить в «Вест Хэм»
19:34 · Англия. Премьер-лига
Названа самая оскорбляемая команда в Англии – она не из Манчестера 1
18:41 · Англия. Премьер-лига
Фоден подпишет долгосрочный контракт с «Манчестер Сити» слухи
18:30 · Англия. Премьер-лига
В «Вулверхэмптоне» прокомментировали возможное подписание Шомуродова
18:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» заинтересован в подписании защитника «Андерлехта»
18:15 · Англия. Премьер-лига
​Агуэро назвал последнее странное решение «Манчестер Сити» 1
17:50 · Англия. Премьер-лига
Клопп назвал блестящей новость о продлении контракта с Жотой
17:26 · Англия. Премьер-лига
​Роналду – самый оскорбляемый игрок АПЛ 5
17:06 · Англия. Премьер-лига
«Челси» присматривается к защитнику «Саутгемптона»
16:51 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис назвал чемпионат, в котором продолжит карьеру Криштиану Роналду 1
Все новости
Рекомендуем