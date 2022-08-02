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«Челси» объявил о подписании полузащитника «Астон Виллы»

02 Августа 2022 • 20:12 Комментировать
Борнмут
...
Астон Вилла
3.75 3.50 2.00
06.08 17:00

Центральный полузащитник «Астон Виллы» Карни Чуквуэмека пополнит состав лондонского гранда.

О соглашении по трансферу 18-летнего игрока официально сообщила пресс-служба «Челси». В ближайшее время Чуквуэмека прибудет в Лондон для завершения перехода. По информации инсайдера Фабрицио Романо, сделка обойдётся «синим» в 18 млн евро без учёта бонусов.

Карни Чуквуэмека провёл 16 матчей за первую команду «Астон Виллы» во всех турнирах. В 11 играх за юношескую сборную Англии хавбек отметился пятью забитыми мячами. Transfermarkt оценивает текущую стоимость молодого футболиста в 6 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Астон Вилла Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Карни Чуквуэмека
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