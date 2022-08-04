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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Борнмут» продлил контракт с лучшим бомбардиром команды официально

04 Августа 2022 • 08:33 Комментировать
Борнмут
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Астон Вилла
3.80 3.50 1.98
06.08 17:00

Нападающий Доминик Соланке пролонгировал сотрудничество с «Борнмутом». Как информирует клубная пресс-служба, стороны поставили подписи под новым долгосрочным трудовым соглашением, рассчитанным до середины 2026 года.

24-летний английский форвард защищает цвета своего нынешнего клуба с января 2019 года. В минувшем сезоне Соланке принял участие в 47 поединках во всех турнирах, забил 30 мячей и сделал семь голевых передач.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Борнмут» вернулся в Премьер-лигу. В стартовом туре команда Соланке сыграет на своем поле с «Астон Виллой».

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Евро-Футбол.Ру,
Борнмут Доминик Соланке
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БОРНМУТ АСТОН ВИЛЛА
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