Нападающий Доминик Соланке пролонгировал сотрудничество с «Борнмутом». Как информирует клубная пресс-служба, стороны поставили подписи под новым долгосрочным трудовым соглашением, рассчитанным до середины 2026 года.

24-летний английский форвард защищает цвета своего нынешнего клуба с января 2019 года. В минувшем сезоне Соланке принял участие в 47 поединках во всех турнирах, забил 30 мячей и сделал семь голевых передач.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Борнмут» вернулся в Премьер-лигу. В стартовом туре команда Соланке сыграет на своем поле с «Астон Виллой».