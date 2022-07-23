Чуквуэмека не хочет продлевать контракт с «Астон Виллой», им интересуется «Барселона»

Полузащитник «Астон Виллы» Карни Чуквуэмека настроен на уход из «Астон Виллы» - недавно мы сообщали о том, что он прекратил тренироваться с клубом, а теперь отказался продлевать соглашение с дружиной Стивена Джеррарда.

Как сообщает Sky Sports, футболист молодежной сборной Англии уже решил уйти, имея предложения от самых разных клубов - в том числе и от таких, которым не отказывают, то есть «Барселоны». Если же «Астон Вилла» не захочет продавать игрока, то в следующем сезоне он уйдет бесплатно - его контракт с «вилланами» истекает в 2023 году.

В настоящий момент «Астон Вилла» находится в австралийском турне, где игроков клуба щедро обкурили местными травами.