Клуб английского Чемпионшипа «Норвич» объявил о переходе полузащитника «Астон Виллы» Аарона Ремси на правах годичной аренды.

Вторую часть минувшего сезона 19-летний англичанин также провёл в аренде в клубе третьего по силе английского дивизиона «Челтенхэм Таун», забив один гол и отдав одну результативную передачу в 15 проведённых встречах. За первую команду «Астон Виллы» футболист повёл один официальный матч, не отметившись в нём результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Англии в один миллион евро.