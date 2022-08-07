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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Голкипер «Барселоны» готов перебраться в «Борнмут»

07 Августа 2022 • 03:46 Комментировать
Борнмут
2:0
Астон Вилла
окончен

Бразильский голкипер «Барселоны» Нето готов подписать контракт с «Борнмутом». Он уже вылетел в Англию для этого, и готовится пройти формальности в виде медицинского осмотра. Об этом общественность оповестил известный журналист Фабрицио Романо.

Финансовые условия сделки с 33-летним бразильцем не сообщаются. Нето провел в «Барселоне» три последних года, но появлялся на поле редко. В прошлом году, в частности, он сыграл лишь в четырех матчах.  

«Борнмут» начал новый сезон в английской Премьер-лиге с победы над «Астон Виллой» - 2:0. В следующем туре команда сыграет с «Манчестер Сити».

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