Голкипер «Барселоны» готов перебраться в «Борнмут»

Бразильский голкипер «Барселоны» Нето готов подписать контракт с «Борнмутом». Он уже вылетел в Англию для этого, и готовится пройти формальности в виде медицинского осмотра. Об этом общественность оповестил известный журналист Фабрицио Романо.

Финансовые условия сделки с 33-летним бразильцем не сообщаются. Нето провел в «Барселоне» три последних года, но появлялся на поле редко. В прошлом году, в частности, он сыграл лишь в четырех матчах.

«Борнмут» начал новый сезон в английской Премьер-лиге с победы над «Астон Виллой» - 2:0. В следующем туре команда сыграет с «Манчестер Сити».