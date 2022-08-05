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Нето сегодня прибудет в Англию для подписания контракта с новым клубом

05 Августа 2022 • 09:58 Комментировать
Борнмут
...
Астон Вилла
3.80 3.50 1.98
06.08 17:00

Голкипер каталонской «Барселоны» Норберто Нето сегодня должен подписать контракт с новым клубом. По информации от журналиста Фабрицио Романо, в ближайшее время бразилец прибудет в Англию для завершения своего перехода в «Борнмут».

Напомним, что ранее «вишенки» согласовали трансфер Нето с «Барселоной». Условия сделки при этом пока неизвестны.

Нето интересовался также лондонский «Фулхэм», но для «дачников» бразилец был запасным вариантом после Бернда Лено, который совсем недавно официально пополнил ряды команды Марку Силвы.

Ранее Нето также выступал за туринский «Ювентус» и «Фиорентину».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Борнмут Норберто Нето Трансферы футбола - лето 2022
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