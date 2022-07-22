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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилле» в Австралии «дали прикурить» местные шаманы

22 Июля 2022 • 21:03 Комментировать
Борнмут
...
Астон Вилла
3.30 3.45 2.18
06.08 17:00

«Астон Вилла» гастролирует в Австралии, сейчас команда Стивена Джеррарда находится в Таунсвилле, где провела матч против местного «Брисбена». Он закончился победой англичан со счетом 1:0.

На боевой лад футболистов Джеррарда мотивировал интересный танец, исполненный представителями местных аборигенов. Для своего шоу они обильно использовали дым - «обкурившись», подопечные Джеррарда решили не давать спуску сопернику.

Чемпионат английской Премьер-лиги начнется пятого августа, свой первый матч «Астон Вилла» проведет против «Борнмута». В прошлом сезоне «Астон Вилла» заняла четырнадцатое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Астон Вилла
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БОРНМУТ АСТОН ВИЛЛА
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