Джеррард штрафует своих игроков за отсутствие тапочек и парковку в запрещённых местах - подробности

Мы уже сообщали о том, что Стивен Джеррард, главный тренер «Астон Виллы», ввел штрафы для игроков в своем клубе. Среди них есть достаточно привычные позиции, потому что практика эта в общем и в целом не нова, но есть и настоящие «шедевры».

Так, «попасть» на штраф в «Астон Вилле» можно, зайдя без тапочек в командный душ, этот проступок обойдется в 100 фунтов стерлингов. Удаленный с поля в матче команды игрок обязуется угостить ужином всю команду в течение месяца после удаления.

Наконец, Джеррард практикуется в роли полицейского и будет штрафовать за неправильную парковку, причем как во дворе спортивного центра клуба, так и на прилегающей к нему территории.