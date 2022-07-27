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Джеррард штрафует своих игроков за отсутствие тапочек и парковку в запрещённых местах - подробности

27 Июля 2022 • 14:49 Комментировать
Борнмут
...
Астон Вилла
3.35 3.45 2.15
06.08 17:00

Мы уже сообщали о том, что Стивен Джеррард, главный тренер «Астон Виллы», ввел штрафы для игроков в своем клубе. Среди них есть достаточно привычные позиции, потому что практика эта в общем и в целом не нова, но есть и настоящие «шедевры».

Так, «попасть» на штраф в «Астон Вилле» можно, зайдя без тапочек в командный душ, этот проступок обойдется в 100 фунтов стерлингов. Удаленный с поля в матче команды игрок обязуется угостить ужином всю команду в течение месяца после удаления.

Наконец, Джеррард практикуется в роли полицейского и будет штрафовать за неправильную парковку, причем как во дворе спортивного центра клуба, так и на прилегающей к нему территории.

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Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард Астон Вилла
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БОРНМУТ АСТОН ВИЛЛА
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