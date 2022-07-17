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«Барселона» и «ПСЖ» ведут борьбу за Чуквуэмеку

17 Июля 2022 • 04:17 Комментировать
Борнмут
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Астон Вилла
3.40 3.45 2.13
06.08 17:00

Каталонская «Барселона» и парижский «ПСЖ» ведут борьбу за восходящую звезду «Астон Виллы» - 18-летнего полузащитника Карни Чуквуэмеку. Футболист молодежной сборной Англии вступает в свой последний год контракта с «Астон Виллой», и клуб наверняка будет открыт к предложениям по его продаже.

Главные претенденты уже обозначены, но есть вероятность, что и сама «Астон Вилли» попробует сохранить ценного игрока у себя, сообщает Daily Mirror. Впрочем, пока этот вариант выглядит менее вероятным - Стивен Джеррард, наставник клуба, даже не взял Чуквуэмеку на предсезонные сборы, которые команда проводит в далекой Австралии.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Трансферы футбола - лето 2022 Карни Чуквуэмека
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