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Чемпионат Испании. Ла Лига

Третий экономический рычаг поможет «Барселоне» сохранить де Йонга

21 Июля 2022 • 15:30 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.25 6.00 11.50
13.08 22:00

«Барселона» сможет отказаться от продажи голландского полузащитника Френки де Йонга, если активирует третий экономический рычаг, сообщает журналист Жерар Ромеро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова расстаться со своим футболистом, однако сам де Йонг не намерен покидать Каталонию. Главным претендентом на футболиста считается «Манчестер Юнайтед», однако интерес к игроку так же проявляет и лондонский «Челси».

В минувшем сезоне 25-летний де Йонг провёл в составе «сине-гранатовых» 45 матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг Трансферы футбола - лето 2022
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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