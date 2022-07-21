Третий экономический рычаг поможет «Барселоне» сохранить де Йонга

«Барселона» сможет отказаться от продажи голландского полузащитника Френки де Йонга, если активирует третий экономический рычаг, сообщает журналист Жерар Ромеро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова расстаться со своим футболистом, однако сам де Йонг не намерен покидать Каталонию. Главным претендентом на футболиста считается «Манчестер Юнайтед», однако интерес к игроку так же проявляет и лондонский «Челси».

В минувшем сезоне 25-летний де Йонг провёл в составе «сине-гранатовых» 45 матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 60 миллионов евро.