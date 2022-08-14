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Чемпионат Испании. Ла Лига

Эрик Гарсия: «Должны были побеждать»

14 Августа 2022 • 03:30 Комментировать
Барселона
0:0
Райо Вальекано
окончен

Каталонская «Барселона» начала свой поход за титулами в этом году с неудачи - команда не смогла переиграть в домашнем матче крепкий «Райо Вальекано». «Великаны» удачно отбивались весь матч и даже забили в самом конце игры, но гол Фалькао был справедливо отменен из-за офсайда. Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия сожалеет об упущенной возможности.

- Мы правильно начали сезон, игра была хорошей, но обидно, что потеряли два очка. Соперник играл сугубо от обороны, а у нас выявились аспекты, которые надо улучшать. Тем не менее, сегодня надо было побеждать, - заявил Гарсия в интервью испанскому изданию AS.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Эрик Гарсия
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окончен Барселона 0:0 Райо Вальекано 1.23 6.50 12.50
14.08  18:30 Кадис ... Реал Сосьедад 3.10 3.20 2.47
14.08  20:30 Валенсия ... Жирона 1.79 3.80 4.60
14.08  23:00 Альмерия ... Реал Мадрид 7.00 5.20 1.41
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