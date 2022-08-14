Эрик Гарсия: «Должны были побеждать»

Каталонская «Барселона» начала свой поход за титулами в этом году с неудачи - команда не смогла переиграть в домашнем матче крепкий «Райо Вальекано». «Великаны» удачно отбивались весь матч и даже забили в самом конце игры, но гол Фалькао был справедливо отменен из-за офсайда. Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия сожалеет об упущенной возможности.

- Мы правильно начали сезон, игра была хорошей, но обидно, что потеряли два очка. Соперник играл сугубо от обороны, а у нас выявились аспекты, которые надо улучшать. Тем не менее, сегодня надо было побеждать, - заявил Гарсия в интервью испанскому изданию AS.