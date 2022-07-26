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Рафинья – о Бьелсе: «Без него меня бы не было в «Барселоне»

26 Июля 2022 • 22:40 Комментировать
Лидс
...
Вулверхэмптон
06.08 17:00

Новичок «Барселоны» Рафинья Диас рассказал о важности наставника Марсело Бьелсы для собственного профессионального роста.

Бразильский вингер выступал под руководством аргентинского наставника в английском «Лидсе». По ходу прошедшего сезона Бьелса был уволен, а летом Рафинья перебрался в «Барселону».

«Марсело очень помог мне в «Лидсе». Он крайне требователен и выжимает максимум из каждого. Благодаря работе с ним я попал в сборную Бразилии, а затем и в «Барселону». Без его наставлений, без индивидуальных и командных тренировок, через которые я прошёл с ним в «Лидсе», я бы не достиг того, чего достиг сейчас. Я всегда буду помнить о его неоценимом вкладе в мой карьерный рост», – признался Рафинья.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Барселона Марсело Бьелса Рафинья Диас
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