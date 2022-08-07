Испанский полузащитник Адама Траоре останется в «Вулверхэмптоне», несмотря на то, что его контракт истекает в следующем году и клубу было бы выгодно его продать. Сделка с трансфером игрока в «Барселону» сорвалась, в руководстве каталонского суперклуба решили, что «Вулверхэмптон» запрашивает слишком много денег за игрока, стиль которого не очень вписывается в то, во что играет «Барселона». Сейчас португальский тренер Бруну Лаге подтвердил, что Траоре останется в команде.

- Мне нравится он. Он усердно трудится и мне нравится его манера игры, - цитирует наставника Birmingham Live.